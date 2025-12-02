Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachbar überrascht Einbrecher - Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Dienstagabend, 02. Dezember 2025, kam es in der Straße "Am Waldhaus" in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigem Erkenntnisstand bemerkte ein Anwohner gegen 18:05 Uhr eine Person, die sich am betroffenen Nachbargebäude zu schaffen machte. Zuvor war er durch das Klirren von Scheiben auf den Vorfall aufmerksam geworden. Als der Täter erkannte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Philosophenweg. Dort verlor sich seine Spur.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der entstandene Schaden an den eingeworfenen Scheiben wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Nach aktuellem Stand wurde kein Diebesgut erlangt. Der Täter hat sich bei der Tat vermutlich an einer Glasscherbe verletzt; zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein oder mehrere Mittäter beteiligt waren.

Die Polizeibeamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell