Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall auf der Autobahn 7 bei Hildesheim zieht stundenlange Sperrungen nach sich

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Ein 41-jähriger Fahrer eines mit Getränken beladenen Sattelzuges kam am Montagnachmittag, 01.12.2025, gegen 15:20 Uhr auf der A7 kurz hinter der Anschlussstelle Hildesheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach sein Fahrzeug die Außenschutzplanke und kippte auf die rechte Seite.

Der 41-Jährige konnte die Fahrerkabine anschließend selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mann später in ein Hildesheimer Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Kassel zwischen 15:55 Uhr und 17:15 Uhr gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Zwecks Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste die Südfahrbahn zwischen 20:30 Uhr und 03:20 Uhr nochmals gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Unfalls eingeleitet. Diese dauern an.

Aufgrund von Reparaturarbeiten unter anderem an der Außenschutzplanke musste die A7 in Richtung Kassel heute Morgen (02.12.2025) gegen 09:00 Uhr nochmals gesperrt werden. Wie lange diese Sperrung andauert, ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

