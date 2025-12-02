Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep):

Am 01.12.2025 kam es im Zeitraum von ca. 18:00 Uhr bis ca. 18:50 Uhr, auf dem Buchholzmarkt zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lack des Pkw Ford mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte in einem niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

