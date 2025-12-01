Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrrad in Gronau (Leine) aufgefunden

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

(wol) Am 21.11.2025 wurde durch einen Bürger ein nicht angeschlossenes Mountainbike in Gronau (Leine) in einem Vorgarten aufgefunden. Bei dem Herrenfahrrad handelt es sich um ein blaues Mountainbike des Herstellers "FELT" (siehe Foto). Der Eigentümer des Fahrrades oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93380 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell