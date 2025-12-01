PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrrad in Gronau (Leine) aufgefunden

POL-HI: Fahrrad in Gronau (Leine) aufgefunden
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

(wol) Am 21.11.2025 wurde durch einen Bürger ein nicht angeschlossenes Mountainbike in Gronau (Leine) in einem Vorgarten aufgefunden. Bei dem Herrenfahrrad handelt es sich um ein blaues Mountainbike des Herstellers "FELT" (siehe Foto). Der Eigentümer des Fahrrades oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93380 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:13

    POL-HI: Brennender Altpapiercontainer

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 30.11.2025 erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 11:10 Uhr einen Einsatz in den Römerring in Hildesheim. Der Einsatzanlass war ein brennender Altkleidercontainer. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand erfolgreich. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse, dass sich vermutlich ausschließlich Kleidungsgegenstände in dem Container befanden, gehen die Ermittler derzeit ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:59

    POL-HI: POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Hildesheim (ots) - (vol) - Am Montag den 01.12.2025, um 09:25 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Herr aus Seesen mit seinem PKW die BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz hinter der Rastanlage Hildesheimer-Börde, im Bereich des dortigen Baustelleneinlaufs, erwischten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim den Mann dabei, wie er während der Fahrt mit seinem Smartphone telefonierte. Hierbei hielt er bei einer Geschwindigkeit von ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 02:21

    POL-HI: Verletztes Reh nach Unfall auf der Fahrbahn liegen gelassen

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen/Heyersum L480 (jb) - Am 30.11.25, gg. 22.43 Uhr kam es auf der L480 zwischen Heyersum und Betheln, kurz vor dem Parkplatz Hügelgräber, zu einem Wildunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem querenden Reh. Dieses blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Anstatt sich um die Sicherung der Unfallstelle und um das noch lebende Tier zu kümmern, fuhr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren