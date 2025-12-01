PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Verletztes Reh nach Unfall auf der Fahrbahn liegen gelassen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Heyersum L480 (jb) - Am 30.11.25, gg. 22.43 Uhr kam es auf der L480 zwischen Heyersum und Betheln, kurz vor dem Parkplatz Hügelgräber, zu einem Wildunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem querenden Reh. Dieses blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Anstatt sich um die Sicherung der Unfallstelle und um das noch lebende Tier zu kümmern, fuhr die Person weiter. Eine kurz darauf aus gleicher Richtung kommende Fahrzeugführerin mit ihrem Kia konnte dem Reh nicht mehr ausweichen und überfuhr das Tier. Hierdurch verendete es. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wird nun ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Tierquälerei. Nach derzeitigem Stand entstand am Kia geringer Sachschaden. Die Kia-Fahrerin hatte kurz vor dem Zusammenstoß ein Fahrzeug gesehen, der ebenfalls in Richtung Betheln fuhr. Es soll sich um einen dunklen, flachen und länglichen Pkw gehandelt haben mit Hildesheimer Kennzeichen. Es ist zu vermuten, dass das Fahrzeug unfallbeschädigt ist.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

