Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Wohnmobils in Elze OT Mehle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am 29.11.2025 ist es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 08:45 Uhr in der Alfelder Straße im Elzer Ortsteil Mehle zu einem Diebstahl eines Wohnmobils des Herstellers Citroen/ Glücksmobil durch bislang unbekannte Täter gekommen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, unbekannte Fahrzeuge oder ungewöhnliche Geräusche bemerkt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell