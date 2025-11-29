Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl im Supermarkt in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Am Freitag, den 28.11.2025, kam es in dem Tatzeitraum von 13:45 Uhr bis 14:25 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Bethelner Landstraße in Gronau (Leine).

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie samt Bargeld aus der Jackentasche einer 61-jährigen aus Gronau.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

