PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl im Supermarkt in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Am Freitag, den 28.11.2025, kam es in dem Tatzeitraum von 13:45 Uhr bis 14:25 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Bethelner Landstraße in Gronau (Leine).

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie samt Bargeld aus der Jackentasche einer 61-jährigen aus Gronau.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 03:29

    POL-HI: LKW-Fahrer ohne Führerschein mit über 3 Promille auf der BAB 7 unterwegs

    Hildesheim (ots) - Seesen / Rhüden, Landkreis Goslar - (ede) Am Freitagabend, 28. November 2025, gegen 19:35 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei per Notruf mit, dass vor ihm ein Sattelzug in starken Schlangenlinien auf der BAB 7 in Höhe Seesen in Fahrtrichtung Hannover fahren würde. Der Sattelzug sei bereits mehrfach fast mit der Außenschutzplanke ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 19:17

    POL-HI: Hoher Sachschaden bei Parkplatzunfall - Zeugenaufruf -

    Hildesheim (ots) - Bockenem (web) - Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Jägerhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt hatte ein Mann aus dem südl. LK Hildesheim seinen PKW Mercedes auf dem o. g. Parkplatz abgestellt. Die 50jährige Führerin eines PKW Volvo (ebenfalls aus dem südl. LK Hildesheim) wollte neben dem Pkw Mercedes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren