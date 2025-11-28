Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Streit zwischen zwei Männern eskaliert - ein Tatverdächtiger in U-Haft

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN - (jpm) An einer Unterkunft für Geflüchtete im Algermissener Ortsteil Ummeln soll am Donnerstagvormittag (27.11.2025) gegen 10:40 Uhr ein Streit zwischen zwei 25 und 36 Jahre alten Bewohnern eskaliert sein. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in diesem Zusammenhang gegen beide Männer wegen wechselseitiger Körperverletzung. Darüber hinaus wurden gegen den 36-Jährigen Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es zwischen den beiden Bewohnern zunächst im Verlauf eines verbalen Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend sollen sich die Wege der Männer getrennt haben.

Kurze Zeit später sollen sie jedoch wieder aufeinandergetroffen sein und der Konflikt sei von Neuem entfacht. Dabei soll der 36-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Cuttermesser attackiert und leicht verletzt haben. Zudem soll der Tatverdächtige einen Sicherheitsdienstmitarbeiter, der dazwischengegangen sei, ebenfalls mit dem Cuttermesser angegriffen haben. Diesem sei es jedoch gelungen, auszuweichen. Der Wachmann blieb unverletzt.

Im Zuge der anschließenden polizeilichen Aufnahme wurde der 36-Jährige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter am heutigen Freitag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen ihn.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell