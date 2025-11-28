PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Streit zwischen zwei Männern eskaliert - ein Tatverdächtiger in U-Haft

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN - (jpm) An einer Unterkunft für Geflüchtete im Algermissener Ortsteil Ummeln soll am Donnerstagvormittag (27.11.2025) gegen 10:40 Uhr ein Streit zwischen zwei 25 und 36 Jahre alten Bewohnern eskaliert sein. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in diesem Zusammenhang gegen beide Männer wegen wechselseitiger Körperverletzung. Darüber hinaus wurden gegen den 36-Jährigen Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es zwischen den beiden Bewohnern zunächst im Verlauf eines verbalen Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Anschließend sollen sich die Wege der Männer getrennt haben.

Kurze Zeit später sollen sie jedoch wieder aufeinandergetroffen sein und der Konflikt sei von Neuem entfacht. Dabei soll der 36-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Cuttermesser attackiert und leicht verletzt haben. Zudem soll der Tatverdächtige einen Sicherheitsdienstmitarbeiter, der dazwischengegangen sei, ebenfalls mit dem Cuttermesser angegriffen haben. Diesem sei es jedoch gelungen, auszuweichen. Der Wachmann blieb unverletzt.

Im Zuge der anschließenden polizeilichen Aufnahme wurde der 36-Jährige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter am heutigen Freitag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen ihn.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen eingelassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:01

    POL-HI: Weitere Diebstähle aus Transportern in der Region Hildesheim

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es gestern in Wesseln zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Transporter gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6167074), sind heute (27.11.2025) vier weitere ähnlich gelagerte Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim bekannt geworden, bei denen ebenfalls ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:34

    POL-HI: Vier Personen bei Unfall in Hildesheim verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochabend (26.11.2025) kam es kurz nach 19:00 Uhr in der Steuerwalder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Vier Insassen wurden verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 43-Jähriger mit seinem Opel von der Steuerwalder Straße nach links zur Umgehungsstraße (B6) in Richtung Berliner Kreisel. Hierbei kam es zu einer Kollision mit ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 02:17

    POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln

    Hildesheim (ots) - (sud) Am Dienstag, den 25.11.2025, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines grauen Skoda's, der am Fahrbahnrand in der Göttinger Straße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die vermutlich in Richtung Gronau gefahrene Unfallverursacher/in entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren