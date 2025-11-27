PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weitere Diebstähle aus Transportern in der Region Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es gestern in Wesseln zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Transporter gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6167074), sind heute (27.11.2025) vier weitere ähnlich gelagerte Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim bekannt geworden, bei denen ebenfalls Transporter im Fokus der unbekannten Täter standen.

Zwei der Tatorte befinden sich in Holle. Nach vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Unbekannten in der Zeit von Mittwochnachmittag, 26.11.2025, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 27.11.2025, 07:30 Uhr, in der Bahnhofstraße zu. Zu einer weiteren Tat kam es zwischen 20:00 Uhr und 06:20 Uhr in der Marktstraße. Wie in Wesseln wurden auch in Holle Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand in beiden Fällen jedoch nichts.

Anders in Bad Salzdetfurth. Hier haben die Täter zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und Donnerstagvormittag, 09:30 Uhr, aus einem Firmenfahrzeug in der Marktstraße hochwertige Werkzeuge mitgehen lassen. Zugang ins Fahrzeuginnere verschafften sie sich offenbar durch Manipulation an einem Schloss.

Der vierte Tatort befindet sich in der Sorsumer Hauptstraße im Hildesheimer Ortsteil Sorsum. Auch hier wurden hochpreisige Werkzeuge aus einem Handwerkerfahrzeug gestohlen. Die Tatzeit soll zwischen dem frühen Mittwochabend, 17:15 Uhr, und Mitternacht liegen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit noch unklar.

Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth oder unter 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:34

    POL-HI: Vier Personen bei Unfall in Hildesheim verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochabend (26.11.2025) kam es kurz nach 19:00 Uhr in der Steuerwalder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Vier Insassen wurden verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 43-Jähriger mit seinem Opel von der Steuerwalder Straße nach links zur Umgehungsstraße (B6) in Richtung Berliner Kreisel. Hierbei kam es zu einer Kollision mit ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 02:17

    POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln

    Hildesheim (ots) - (sud) Am Dienstag, den 25.11.2025, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines grauen Skoda's, der am Fahrbahnrand in der Göttinger Straße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die vermutlich in Richtung Gronau gefahrene Unfallverursacher/in entfernte sich ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 23:35

    POL-HI: Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / WESSELN (lud) Am 26.11.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:50 Uhr kam es im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein 60-jähriger Hildesheimer parkte im Tatzeitraum seinen VW Transporter am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Steinbruch. Während des genannten Tatzeitraums wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe des Transporters mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren