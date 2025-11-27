Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weitere Diebstähle aus Transportern in der Region Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es gestern in Wesseln zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Transporter gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6167074), sind heute (27.11.2025) vier weitere ähnlich gelagerte Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim bekannt geworden, bei denen ebenfalls Transporter im Fokus der unbekannten Täter standen.

Zwei der Tatorte befinden sich in Holle. Nach vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Unbekannten in der Zeit von Mittwochnachmittag, 26.11.2025, 16:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 27.11.2025, 07:30 Uhr, in der Bahnhofstraße zu. Zu einer weiteren Tat kam es zwischen 20:00 Uhr und 06:20 Uhr in der Marktstraße. Wie in Wesseln wurden auch in Holle Fahrzeugscheiben eingeschlagen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand in beiden Fällen jedoch nichts.

Anders in Bad Salzdetfurth. Hier haben die Täter zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und Donnerstagvormittag, 09:30 Uhr, aus einem Firmenfahrzeug in der Marktstraße hochwertige Werkzeuge mitgehen lassen. Zugang ins Fahrzeuginnere verschafften sie sich offenbar durch Manipulation an einem Schloss.

Der vierte Tatort befindet sich in der Sorsumer Hauptstraße im Hildesheimer Ortsteil Sorsum. Auch hier wurden hochpreisige Werkzeuge aus einem Handwerkerfahrzeug gestohlen. Die Tatzeit soll zwischen dem frühen Mittwochabend, 17:15 Uhr, und Mitternacht liegen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit noch unklar.

Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth oder unter 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell