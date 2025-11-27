Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vier Personen bei Unfall in Hildesheim verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochabend (26.11.2025) kam es kurz nach 19:00 Uhr in der Steuerwalder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Vier Insassen wurden verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 43-Jähriger mit seinem Opel von der Steuerwalder Straße nach links zur Umgehungsstraße (B6) in Richtung Berliner Kreisel. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Audi, an dessen Steuer eine 26-jährige Frau saß, die auf der Steuerwalder Straße stadtauswärts unterwegs war.

Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch eine Beifahrerin in dem Audi und ein Beifahrer in dem Opel wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Letzterer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, war aber ansprechbar. Die übrigen Beteiligten konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten alle vier anschließend in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die Steuerwalder Straße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 01:00 Uhr gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge steht die 26-Jährige im Verdacht, ein Rotlicht missachtet zu haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell