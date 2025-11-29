PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: LKW-Fahrer ohne Führerschein mit über 3 Promille auf der BAB 7 unterwegs

Hildesheim (ots)

Seesen / Rhüden, Landkreis Goslar - (ede) Am Freitagabend, 28. November 2025, gegen 19:35 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei per Notruf mit, dass vor ihm ein Sattelzug in starken Schlangenlinien auf der BAB 7 in Höhe Seesen in Fahrtrichtung Hannover fahren würde. Der Sattelzug sei bereits mehrfach fast mit der Außenschutzplanke kollidiert. Der Zeuge hielt die Polizei fortlaufend über den aktuellen Standort des Sattelzugs in Kenntnis, bis dieser an der Anschlussstelle Rhüden auf den dortigen Autohof fuhr. Hier konnte der Sattelzug durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim angetroffen werden. Bei dem 47-jährigen Fahrer ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,18 Promille. Bei dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem musste er eine Sicherheitsleistung entrichten, da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Ein Führerschein konnte bei ihm nicht beschlagnahmt werden, da er bislang keinen Führerschein vorweisen konnte. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
