LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Dittersdorf

Triptis (ots) - Am 12.07.2025 gegen 21:30 Uhr parkte eine 17-Jährige ihr Leichtkraftfahrzeug in der Straße An der Stadthalle in Triptis im Bereich des Sportplatzes ab. Die Jugendliche staunte nicht schlecht, als sie gegen 00:10 Uhr ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte, denn dieses wurde durch bislang unbekannte Täter umgeworfen und lag auf der Beifahrerseite. Das Leichtkraftfahrzeug konnte wieder aufgerichtet werden und ...

mehr