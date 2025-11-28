PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hoher Sachschaden bei Parkplatzunfall - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Jägerhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt hatte ein Mann aus dem südl. LK Hildesheim seinen PKW Mercedes auf dem o. g. Parkplatz abgestellt. Die 50jährige Führerin eines PKW Volvo (ebenfalls aus dem südl. LK Hildesheim) wollte neben dem Pkw Mercedes einparken. Dabei stieß sie mit dem geparkten Mercedes zusammen und beschädigte diesen auf der nahezu gesamten Beifahrerseite. Auch am Pkw Volvo entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte sucht die Polizei mögliche Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

