Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bad Berleburg - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Zwischen Dienstag (01.04.2025) und Mittwoch (02.04.2025) sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Sudetenstraße in Bad Berleburg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster zum Wohnhaus. Im Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Münzsammlung mit vierstelligem Wert.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02751 / 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell