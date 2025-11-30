Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen: Polizei Bad Salzdetfurth unterbindet in drei Fällen die Weiterfahrt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / LAMSPRINGE / BOCKENEM (erb). Am Samstag, den 29. November 2025, zog die Polizei Bad Salzdetfurth im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Am späten Vormittag, gegen 11:00 Uhr, fiel einer Funkstreife ein Fahrradfahrer auf, der mit auffällig hoher Geschwindigkeit von Bodenburg in Richtung Bad Salzdetfurth unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Motor des E-Bikes Geschwindigkeiten von über 50 km/h unterstützt. Damit wäre das Fahrzeug versicherungspflichtig und nur mit entsprechender Fahrerlaubnis zu führen. Beides konnte der 28-Jährige nicht vorweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Wenig später, um 12:20 Uhr, geriet ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger in Lamspringe in den Fokus der Polizei. Der Anhänger war so schwer beladen, dass die zulässige Anhängelast deutlich (rd. 18 %) überschritten wurde. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein solcher Verstoß wird in der Regel mit einem Bußgeld von knapp 300 Euro zuzüglich Verfahrenskosten geahndet.

Gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Bockenem den Fahrer eines Elektrotretrollers. Der 45-Jährige räumte ein, sowohl Cannabis als auch Antidepressiva zu sich genommen zu haben; er führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Da der Mann deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme folgte.

In allen drei Fällen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt, um weitere Verstöße und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Die Polizei Bad Salzdetfurth kündigt an, auch künftig vergleichbare Kontrollen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

