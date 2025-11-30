PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Eine 20-jährige Elzerin stellte ihren Pkw Opel am 29.11.2025 gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hauptstraße in Elze ab. Als sie gegen 18.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der hinteren Stoßstange "frische" Beschädigungen fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein derzeit unbekannter Verursacher beim Ein- oder Ausparken bzw. Vorbeifahren gegen die Stoßstange geprallt war und sich anschließend entfernt hatte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an dem Opel wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

