Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brennender Altpapiercontainer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 30.11.2025 erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 11:10 Uhr einen Einsatz in den Römerring in Hildesheim. Der Einsatzanlass war ein brennender Altkleidercontainer.

Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand erfolgreich. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse, dass sich vermutlich ausschließlich Kleidungsgegenstände in dem Container befanden, gehen die Ermittler derzeit von einer Brandlegung aus. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

