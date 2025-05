Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schulwegüberwachung in Bingen und Sprendlingen

Bingen/Sprendlingen (ots)

Am Morgen des 20.05.2025 wurde durch die Polizei Bingen an Grundschulen in Bingen, Bingen-Büdesheim sowie in Sprendlingen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt.

Hauptaugenmerk lag hierbei auf der vorschriftsmäßigen Sicherung der Insassen, insbesondere der mitfahrenden Kinder, sowie der Verkehrssicherheit im Allgemeinen. In einem Fall wurde ein Verstoß gegen die sog. "Anschnallpflicht" geahndet. Weiterhin wurde ein Kind in einem Fahrzeug ohne vorgeschriebenen Kindersitz festgestellt. In den meisten Fällen waren erfreulicherweise allerdings keine Mängel festzustellen.

Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

