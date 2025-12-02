POL-HI: Nachtragsmeldung zur Autobahn 7 bei Hildesheim - Sperrung wieder aufgehoben

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (hep): Am 01.12.2025 kam es im Zeitraum von ca. 18:00 Uhr bis ca. 18:50 Uhr, auf dem Buchholzmarkt zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lack des Pkw Ford mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte in einem niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und ...

