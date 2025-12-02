POL-HI: Nachtragsmeldung zur Autobahn 7 bei Hildesheim - Sperrung wieder aufgehoben
Hildesheim (ots)
BAB 7 - (jpm) Die Sperrung zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der Raststätte Hildesheimer Börde wurde aufgehoben. Der Verkehr Richtung Kassel rollt wieder.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell