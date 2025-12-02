PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schuppen aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / BETTRUM (erb). In der Zeit vom 01.12.2025, 17:00 Uhr, bis zum 02.12.2025, 14:00 Uhr, drang eine bisher unbekannte Täterschaft in einen an ein Wohnhaus angrenzenden Schuppen in der Kirchstraße in 31185 Söhlde, Ortsteil Bettrum, ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Schuppentür mutmaßlich durch Aufhebeln gewaltsam geöffnet. Die/Der Täter entwendete(n) Werkzeug aus dem Inneren.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen unteren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt.

Zur Täterschaft liegen aktuell keine Hinweise vor. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet daher die Bevölkerung um Unterstützung: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

