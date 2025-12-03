Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ersthelfer befreien 19-Jährigen aus verunfalltem Pkw auf der K 404

Hildesheim (ots)

Freden (rst) - Am frühen Mittwochmorgen, 03.12.2025, kam ein 19-jähriger Fahrer aus Lamspringe gegen 05:59 Uhr auf der K 404 zwischen Everode und Hörsum mit seinem VW Eos aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Ein nachfolgender Pkw mit zwei Insassen bemerkte den Unfall, hielt an und half dem jungen Fahrer aus dem Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Alfeld spricht den Ersthelfern für ihr schnelle und vorbildliche Reaktion ausdrücklich ihren Dank aus.

Am VW Eos entstand mutmaßlich Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Zudem entstand im Bereich des Grabens leichter Flurschaden von etwa 200 Euro.

Für die Bergung des Fahrzeugs, die mittels Kran erfolgen musste, wurde die K 404 für rund 20 Minuten voll gesperrt.

Der 19-Jährige muss sich nun auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen.

