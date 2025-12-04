POL-HI: Gestohlenes Wohnmobil aus Elze bei Polizeikontrolle in Sachsen festgestellt - Tatverdächtiger in Haft
Hildesheim (ots)
ELZE - SACHSEN - (jpm) Im Elzer Ortsteil Mehle ist es am vergangenen Samstag (29.11.2025) zu einem Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Pressemitteilung hierzu:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6168817
Am frühen Montagmorgen (01.12.2025) wurde das entwendete Fahrzeug durch Kräfte der Polizei Sachsen auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz kontrolliert und in der Folge sichergestellt. Der 23-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstagmittag ordnete ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Untersuchungshaft gegen den Mann an.
Pressemitteilung der Polizeidirektion Görlitz:
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1093003
