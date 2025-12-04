Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlenes Wohnmobil aus Elze bei Polizeikontrolle in Sachsen festgestellt - Tatverdächtiger in Haft

Hildesheim (ots)

ELZE - SACHSEN - (jpm) Im Elzer Ortsteil Mehle ist es am vergangenen Samstag (29.11.2025) zu einem Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Pressemitteilung hierzu:

Am frühen Montagmorgen (01.12.2025) wurde das entwendete Fahrzeug durch Kräfte der Polizei Sachsen auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz kontrolliert und in der Folge sichergestellt. Der 23-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstagmittag ordnete ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Pressemitteilung der Polizeidirektion Görlitz:

