Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Hildesheim (ots)

HOLLE / B 444 (lud)

Am heutigen Mittag, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 444 zwischen den Ortschaften Nettlingen und Grasdorf (Nettlinger Vorholz) in 31188 Holle zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Die 75-jährige Fahrzeugführerin aus Kassel befuhr mit ihrem PKW die B 444 aus Nettlingen kommend in Fahrtrichtung Grasdorf. Des Weiteren saß ein 77-Jähriger mit im PKW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 75-Jährige aufgrund von Übermüdung auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Überführung im Straßengraben. Im Anschluss kam der PKW stark unfallbeschädigt im Straßengraben zum Stehen.

Glücklicherweise konnten sich beide Insassen trotz der nicht unerheblichen Schäden und Verformungen am PKW selbstständig aus diesem befreien. Trotz alle dem wurden beide Insassen verletzt und mit Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 7000 Euro.

Aufgrund der Unfallursache "Übermüdung" wurden gegen die Fahrzeugführerin mehrere Strafverfahren eingeleitet und ihr Führerschein vorläufig sichergestellt.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die B 444 kurzzeitig einspurig gesperrt. Hierdurch kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth kamen auch zwei Rettungswagen, ein Abschleppfahrzeug und die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr aus Holle zum Einsatz.

