Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft in Hildesheimer Fußgängerzone - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 02.12.2025, 18:45 Uhr, und Mittwochmorgen, 03.12.2025, 09:00 Uhr, drang mindestens ein unbekannter Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Almsstraße ein. Auf der Suche nach Beute fiel dem Einbrecher Bargeld in die Hände.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls unter erschwerten Umständen und sucht mögliche Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

