POL-HI: Radfahrprüfungen in der Jugendverkehrsschule

Bis etwa Mitte November dieses Jahres hat Polizeioberkommissar Johannes Limmer vom Präventionsteam der Polizei Hildesheim die praktischen Radfahrprüfungen von Grundschulkindern im laufenden Schuljahr 2025/2026 in der Jugendverkehrsschule an der Steingrube begleitet. Nun steht erst einmal eine Winterpause an.

Im Schuljahr 2024/2025 hatten 26 Grundschulen mit 58 Klassen aus dem Stadtgebiet an den Prüfungen teilgenommen. Zusätzlich waren die Gemeinde Diekholzen, die Förderschulen aus dem Bockfeld und Röderhof sowie die Ganztagsbetreuung St. Ansgar vertreten. Insgesamt traten 1.013 Schülerinnen und Schüler zur praktischen Prüfung an, 118 von ihnen bestanden diese nicht.

Die Vorbereitung umfasst drei Besuche in der Jugendverkehrsschule für jeweils rund eineinhalb Stunden. Dort lernen die Kinder grundlegende Verkehrsregeln, üben das richtige Verhalten im Straßenverkehr, machen sich mit Verkehrszeichen vertraut und wiederholen wichtige Vorschriften. Beim vierten Termin folgt die praktische Fahrprüfung. Der Fahrradführerschein setzt sich aus dieser praktischen Prüfung sowie einer theoretischen Prüfung zusammen, die in den Schulen abgelegt wird.

In diesem Jahr zeigt sich deutlich, dass die allgemeine Fahrsicherheit spürbar abgenommen hat. Immer mehr Kinder sitzen erstmals in der Jugendverkehrsschule überhaupt auf einem Fahrrad und bringen nur geringe Grundfertigkeiten mit. Häufige Probleme betreffen das sichere Halten des Lenkers, das Geben von Handzeichen und den Schulterblick. Teilweise mussten sogar Dreiräder bereitgestellt werden, damit eine Teilnahme überhaupt möglich war.

Trotz der erkennbaren Defizite bleibt das Ziel unverändert: Die Schülerinnen und Schüler sollen für den Straßenverkehr fit gemacht werden und ein Mindestmaß an Sicherheit erlangen.

Allen neuen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wünscht die Polizei Hildesheim eine sichere Fahrt.

