Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Drispenstedt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Heinrich-Bertram-Ring versuchte ein Einbrecher Donnerstagnacht (04.12.2025) gegen 23:00 Uhr, durch eine Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Dabei wurde er mutmaßlich gestört.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge vernahm der Bewohner, der sich zur Tatzeit zuhause befand, zunächst verdächtige Geräusche. Bei einer Nachschau stellte er anschließend fest, dass eine Person mit einem länglichen Werkzeug an seiner Terrassentür hantierte, und alarmierte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zum Tatort und trafen nach nur wenigen Minuten ein. Der Täter hatte indes die Flucht ergriffen. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Mögliche Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell