Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtiger nach Schockanruf in Haft

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Eine hochbetagte Frau aus der Gemeinde Freden wäre am Freitag (05.12.2025) von Betrügern mit einem sogenannten Schockanruf beinahe um eine höhere vierstellige Geldsumme gebracht worden. In diesem Zusammenhang wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er befindet sich seit heute in Untersuchungshaft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge nahmen die Betrüger gestern telefonischen Kontakt zu der Seniorin auf. Hierbei gelang es einer Täterin, die Geschädigte davon zu überzeugen, dass sie angeblich mit ihrer Tochter spreche, die krank in einem Krankenhaus liege und dringend Geld für Medikamente benötige. Die Seniorin stellte sodann eine vereinbarte Geldsumme bereit, die bei ihr abgeholt werden sollte.

Der mutmaßliche Geldabholer wurde im weiteren Verlauf von zivilen Einsatzkräften der Alfelder Polizei am Haus der Seniorin angetroffen und festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten Beweismittel sicher.

Im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung räumte der Beschuldigte eine Beteilung an der Tat ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ ein Richter heute einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen, der aus dem europäischen Ausland kommt und nach vorliegenden Informationen keine Meldeadresse in Deutschland hat.

Die Umstände, unter denen die Polizei Kenntnis von der Tat erlangte, sind Gegenstand der Ermittlungen, die weiterhin andauern.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

