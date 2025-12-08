Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stellt Schreckschusspistole bei Kontrolle am Marienfriedhof sicher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Kontrollen rund um den Hildesheimer Hauptbahnhof im Zusammenhang mit der Einstufung des dortigen Bereichs als sogenannten gefährlichen Ort im Sinne des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) überprüfte eine Streifenbesatzung am Samstagabend (06.12.2025) am Marienfriedhof einen 26-Jährigen aus Bad Eilsen.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in der Jacke des Mannes eine griffbereite Schreckschusspistole. Einen zum Mitführen einer solchen Waffe erforderlichen kleinen Waffenschein konnte der Mann nicht vorlegen. Die Pistole wurde daraufhin sichergestellt und der 26-Jährige erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

