POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Hausbewohner bei Einbruch von Tätern angegriffen und verletzt

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Samstagmorgen (06.12.2025) kam es in Duingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der zur Tatzeit zuhause befindliche Bewohner wurde dabei verletzt. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zu den Umständen des Tatgeschehens aufgenommen.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge sollen sich mutmaßlich mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu dem betroffenen Haus verschafft und dieses durchsucht haben. Hierbei sollen sie von dem 73-jährigen Bewohner, der zuvor geschlafen habe, überrascht worden sein. Einer der Eindringlinge soll ihn sodann attackiert haben. Dem 73-Jährigen sei es gelungen, aus dem Haus zu fliehen und an einem Nachbarhaus zu klingeln, von wo gegen 05:15 Uhr die Polizei angerufen wurde.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte sind die Täter unerkannt geflohen. Nach ersten Informationen sollen sie Geld erbeutet haben.

Das Opfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Durch Spezialisten der Polizeiinspektion Hildesheim erfolgte am Tatort eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Dies gilt insbesondere für den östlichen Teil Duingens im Bereich Rostocker Straße, Stralsunder Straße und Alter Teichsweg. Jeder kleine Hinweis könnte wichtig sein. Möglicherweise ist das Wohnobjekt schon in den Tagen vor der Tat ausgekundschaftet worden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

