Polizei Hamburg

POL-HH: 251208-2. Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus in Hamburg-Sasel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.12.2025, 19:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Sasel, Saseler Kamp (nahe der Saselheide)

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, nachdem es am Freitagabend zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Sasel gekommen war. Das Einbruchsdezernat der Region Wandsbek (LKA 152) führt die Ermittlungen.

Der Bewohner (79) des Hauses erhielt während seiner Abwesenheit einen Alarm der Überwachungsanlage auf sein Handy. Dabei konnte er zwei Unberechtigte sehen, die sich unmittelbar an seinem Haus aufhielten. Der Hausbesitzer verständigte daraufhin die Polizei.

Den ersten eintreffenden Einsatzkräften fiel an dem Objekt ein Mann auf, der bei ihrem Erscheinen augenscheinlich fluchtartig in Richtung Volksdorfer Weg weglief. Wenig später vernahmen die Polizistinnen und Polizisten ein Geräusch von der rückwärtigen Hausseite und konnten einen zweiten Mann erkennen, der auf ein angrenzendes Grundstück flüchtete.

Die Beamtinnen und Beamten forderten den Tatverdächtigen lautstark auf, stehen zu bleiben. Der mutmaßliche Einbrecher setzte jedoch ohne eine Reaktion seine Flucht fort, woraufhin einer der Einsatzkräfte einen Warnschuss abgab. Ungeachtet dessen flüchtete der Mann weiter. Nach den derzeitigen Erkenntnissen erbeutete der Einbrecher zuvor Schmuck.

Im Zuge der Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber Libelle eingesetzt wurde, konnte im Nahbereich des Tatorts ein Verdächtiger (32, bulgarischer Staatsangehöriger) vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Absuche mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen sowie Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern nach dem flüchtigen Mittäter blieb ohne Ergebnis.

Die Ermittlungen, die zunächst vom Kriminaldauerdienst des Landeskriminalamts (LKA 26) eingeleitet wurden, dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hamburg erneut auf das Thema "Einbruchschutz" hin und empfiehlt:

- Schließen Sie Ihre Haustür immer sorgfältig ab - auch bei kurzer Abwesenheit. Das Zuziehen der Tür allein reicht nicht aus! - Verschließen Sie alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie bitte daran: Gekippte Fenster sind kein Hindernis für Einbrecher. - Verstecken Sie Ihren Ersatzschlüssel niemals draußen - Wechseln Sie den Schließzylinder, wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren - insbesondere, wenn der Schlüssel zusammen mit Hinweisen auf den Wohnort gestohlen (Ausweis etc.) wurde - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, etwa in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter - Achten Sie auf auffällige Personen im Wohnumfeld und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110 - Unterlassen Sie gut gemeinte Hinweise an der Haus- oder Wohnungstür, wie z. B. Klebezettel mit der Aufschrift "Pakete für Müller bei Meier abgeben" oder "Bin gleich wieder da"

Beratung und Unterstützung durch die Polizei

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Landeskriminalamts bietet am Standort des Polizeikommissariats 14 in der Caffamacherreihe 4 eine umfassende, produktneutrale und kostenfreie Beratung rund um das Thema Einbruchschutz. Sie ist erreichbar per E-Mail unter kriminalberatung@polizei.hamburg.de oder telefonisch unter 040/4286-70777.

Seit dem vergangenen Jahr können sich Hamburgerinnen und Hamburger auch an die Stadtteilpolizistinnen und -polizisten ihres örtlichen Polizeikommissariats wenden. Diese geben Tipps zur einfachen mechanischen Absicherung von Fenstern und Türen und vermitteln bei weitergehenden Fragen den Kontakt zum Landeskriminalamt.

Ergänzende Informationen zu polizeilichen Empfehlungsstandards, geprüften und zertifizierten Produkten sowie Adressen von Fachbetrieben zur Nachrüstung finden Sie unter www.k-einbruch.de.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell