Polizei Hamburg

POL-HH: 251207-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 35-jährigem Mann aus Bayern

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.12.2025; Ort: Bundesland Bayern, Nikolaus-Lenau-Ring, 96050 Bamberg

Seit Samstagmittag wurde der 35-jährige Leo Jakob A. aus Bamberg (Bayern) vermisst. Die Polizei Bayern und die Polizei Hamburg fahndeten öffentlich mit einem Foto nach ihm.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6174000 verwiesen.

Herr A. wurde am Sonntagnachmittag von Passanten im Stadtteil St. Georg erkannt, die daraufhin die Polizei verständigten. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 11 nahmen den Mann wenig später in Gewahrsam.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Mx.

