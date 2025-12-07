Polizei Hamburg

POL-HH: 251207-1. Vermisstenfahndung nach 35-jährigem Mann aus dem Bundesland Bayern

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.12.2025; Ort: Bundesland Bayern, Nikolaus-Lenau-Ring, 96050 Bamberg

Seit Samstagmittag wird der 35-jährige Leo Jakob Ahrens aus Bamberg (Bayern) vermisst. Die Polizei Bayern und die Polizei Hamburg fahnden öffentlich mit einem Foto nach ihm und bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Herr Ahrens verließ vermutlich im Verlauf des gestrigen Samstags seine Wohnanschrift am Nikolaus-Lenau-Ring in Bamberg und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist Herr Ahrens stark eigengefährdet und dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen am Wohnort führten nicht zu seinem Auffinden. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich der gebürtige Hamburger im Bereich Hafencity, Zollkanal in Hamburg aufhalten könnte. Daher wurde die Öffentlichkeitsfahndung auf den Zuständigkeitsbereich der Polizei Hamburg ausgeweitet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 30-35 Jahre - Größe: 196 cm - Statur: schlank - Haarfarbe: rötlich, lockig

Die Ermittlungen werden von der Polizei Bamberg geführt und in Hamburg vom Kriminaldauerdienst des Landeskriminalamts (LKA 26) unterstützt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte unmittelbar beim polizeilichen Notruf 110.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell