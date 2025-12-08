Polizei Hamburg

POL-HH: 251208-1."Mobil. Aber sicher!" - Bilanz der Kontrollen im November und Ausblick auf die Themen im Dezember

Hamburg (ots)

Zeitraum: November 2025

Orte: Hamburger Stadtgebiet

Bei den Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne "Mobil. Aber sicher!" legten die Einsatzkräfte im November den Fokus auf das Thema "Ungeschützte Verkehrsteilnehmende"

Die Einsatzkräfte der Polizei überprüften im November 4.111 Fahrzeuge sowie 2.960 Personen. Hierbei stellten sie insgesamt 21.070 Ordnungswidrigkeiten und 107 Straftaten fest.

Im Einzelnen verfolgten die rund 1.680 Polizistinnen und Polizisten unter anderem folgende Ordnungswidrigkeiten und Straftaten:

Kraftfahrzeugführende:

Straftaten

- 9 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

- 5 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen

- 29 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

- 38 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 12.309 x Verstöße im ruhenden Verkehr

- 7.390 x Geschwindigkeitsverstöße

- 270 x Missachtung roter Ampeln

- 229 x verbotswidrige Handynutzung

- 216 x technische Mängel

- 48 x Missachtung der Anschnallpflicht

- 42 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen

- 16 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen

- 15 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert

- 13 x Fahren auf Gehwegen

- 261 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

E-Scooter-Nutzende:

Straftaten

- 4 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

- 4 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen

- 14 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 24 x zu zweit auf einem E-Scooter

- 10 x Befahren der falschen Radwegseite

- 6 x Fahren auf Gehwegen

- 4 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen

- 3 x Missachtung roter Ampeln

- 1 x verbotswidrige Handynutzung

- 8 x Verstöße im ruhenden Verkehr

Fahrradfahrende:

Straftaten

- 1 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

- 3 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 61 x Missachtung roter Ampeln

- 26 x verbotswidrige Handynutzung

- 42 x Benutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler")

- 54 x Fahren auf Gehwegen

- 13 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Zu Fuß Gehende:

Ordnungswidrigkeiten

- 2 x Missachtung roter Ampeln

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte insgesamt 319 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder technischer Mängel - aus und ordneten insgesamt 23 Blutprobenentnahmen an.

Die Polizei Hamburg wird im Dezember weitere Verkehrskontrollen im Rahmen der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" durchführen und sich schwerpunktmäßig den Themen "Alkohol und Drogen" sowie "Geschwindigkeit" widmen.

Der Konsum von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr führt immer wieder zu Verkehrsunfällen. Insbesondere die zur Adventszeit stattfindenden Weihnachtsmärkte und andere Feierlichkeiten bieten zahlreiche Gelegenheiten, Alkohol zu konsumieren. Die Polizei wird daher getreu dem Motto ""Don't drink and drive" auch im Umfeld von Weihnachtsmärkten verstärkt Kontrollen durchführen.

Schl.

