POL-HI: Diebstahl von Werkzeugen aus Handwerkerfahrzeug

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Ulmenweg ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hatte der Geschädigte seinen Transporter am 07.12.2025 gegen 18:00 Uhr in Höhe der Einmündung zur Ernst-Ohlmer-Straße geparkt. Am darauffolgenden Morgen bemerkte er gegen 06:45 Uhr, dass das Fahrzeug gewaltsam geöffnet worden war und mehrere Elektrowerkzeuge fehlten. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Wer im Zusammenhang mit der Tat eventuell etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

