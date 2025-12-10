PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Zeugen vereiteln Flucht eines Ladendiebs - Gericht ordnet Untersuchungshaft an

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 27-jähriger Mann aus Hildesheim sorgte am Montagabend (08.12.2025) in der Hildesheimer Nordstadt für einen öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll er gegen 20:00 Uhr in einem Supermarkt im Sachsenring eine Kaffeemaschine und einen Staubsauger gestohlen haben und mit dem Diebesgut weggelaufen sein. Den Karton mit der Kaffeemaschine soll er allerdings noch auf dem Parkplatz des Geschäfts verloren haben.

Zwei Zeugen sollen ihn verfolgt und in der Heinrichstraße gestellt haben. Dagegen soll sich der Verdächtige gewehrt haben und es sei zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Männern gekommen.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der 27-Jährige gegenüber zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeikräften wenig kooperativ. Er versuchte, die Beamten zu provozieren, schrie herum, stieß Beleidigungen aus und trat gegen ein geparktes Auto, weshalb er mittels Handschellen fixiert worden ist.

Nach Abschluss der Maßnahmen am Einsatzort wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen und zur Dienststelle in die Schützenwiese gebracht.

Die Staatsanwaltschaft hat gestern einen Haftantrag wegen Fluchtgefahr gestellt, dem das Amtsgericht folgte. Nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

