Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

(see) Am Dienstag, den 09.12.2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Elze gegen 21:45 Uhr einen Pkw in der Junkernstraße in Gronau (Leine). Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Eine weitere Strafanzeige wurde gegen die Fahrzeughalterin gefertigt, da diese das Führen des Pkws ohne gültige Fahrerlaubnis zugelassen haben soll.

