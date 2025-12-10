PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

(see) Am Dienstag, den 09.12.2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Elze gegen 21:45 Uhr einen Pkw in der Junkernstraße in Gronau (Leine). Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Eine weitere Strafanzeige wurde gegen die Fahrzeughalterin gefertigt, da diese das Führen des Pkws ohne gültige Fahrerlaubnis zugelassen haben soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

