Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigung von Skulpturen an Hildesheimer Kirche - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben drei Steinskulpturen vor der Kirche Zum Heiligen Kreuz in der Hildesheimer Kreuzstraße beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht mögliche Zeugen.

Die Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen. Bekannt ist jedoch, dass die Beschädigungen einem Gottesdienstbesucher am vergangenen Sonntagmorgen (07.12.2025) aufgefallen sein sollen.

Beschädigt wurden jeweils die Gesichter der Figuren. Vorliegenden Informationen zufolge ist es derzeit fraglich, ob eine Rekonstruktion mit den abgebrochenen Fragmenten möglich ist.

Die Höhe des Schadens wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell