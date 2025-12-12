PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigung von Skulpturen an Hildesheimer Kirche - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben drei Steinskulpturen vor der Kirche Zum Heiligen Kreuz in der Hildesheimer Kreuzstraße beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht mögliche Zeugen.

Die Tatzeit lässt sich nicht genau eingrenzen. Bekannt ist jedoch, dass die Beschädigungen einem Gottesdienstbesucher am vergangenen Sonntagmorgen (07.12.2025) aufgefallen sein sollen.

Beschädigt wurden jeweils die Gesichter der Figuren. Vorliegenden Informationen zufolge ist es derzeit fraglich, ob eine Rekonstruktion mit den abgebrochenen Fragmenten möglich ist.

Die Höhe des Schadens wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 17:03

    POL-HI: Prävention mal anders: QR-Codes und "Beinahe-Diebstahl"

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT (mau) - Das Polizeikommissariat Sarstedt hat am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 Präventionsmaßnahmen der etwas anderen Art durchgeführt. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen schnell und unkompliziert auf wichtige Sicherheitshinweise aufmerksam werden. Mit dabei waren auch eine Kollegin und ein Kollege, die zurzeit im Rahmen ihres Studiums an der Polizeiakademie ihren Dienst im ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 03:32

    POL-HI: Alfeld- Diebstahl von Weihnachtsschmuck, Eigentümer gesucht

    Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am 09.12.2025 gegen 13:00 Uhr stellte eine Zeugin einen 22-jährigen Mann aus Hannover fest, welcher sich im Käthe-Kollwitz-Weg auf einem Grundstück bewegte und hierbei Weihnachtsdekoration in der Hand hielt. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte die Person und stellte einen Plastikschneemann und mehrere Zuckerstangen aus Plastik ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren