Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Polizei durchsucht Wohnung wegen Verdachts auf illegalen Drogenhandel

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim führen derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus Hildesheim. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge steht dieser im Verdacht, Handel mit Drogen in nicht geringer Menge zu treiben. In diesem Zusammenhang wurde am Freitagabend (12.12.2025) die Wohnung des Tatverdächtigen in der Hildesheimer Oststadt mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln durchsucht. Weitere Informationen werden nach Auswertung der am Freitag durchgeführten Maßnahmen Anfang kommender Woche in einer gemeinsamen Pressemitteilung veröffentlicht. Die Pressehoheit liegt im vorliegenden Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

  • 12.12.2025 – 15:02

    POL-HI: Warnmeldung im Zusammenhang mit angeblicher Wunderheilerin

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits am vergangenen Freitag, dem 05.12.2025, wurde eine Seniorin in Ochtersum von einer angeblichen Wunderheilerin um eine größere Geldsumme gebracht. Am Mittwoch dieser Woche stellte die Frau dann fest, dass sie von einer Betrügerin hereingelegt worden war, und erstattete Anzeige. Den Ermittlungen zufolge wurde die Rentnerin ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:00

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 08.12.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters im Schlangenweg in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW rückwärts aus einer Parkbucht aus, ohne auf die bevorrechtigte ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:57

    POL-HI: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an der Grundschule Alter Markt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Im Zeitraum vom 09.12.2025 bis zum 11.12.2025 wurden durch den zuständigen Kontaktbeamten Polizeioberkommissar Beisenherz in den Morgenstunden zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an der Grundschule Alter Markt in Hildesheim durchgeführt. Zweck dieser Maßnahmen war es, sich ein umfassendes Bild über ...

    mehr
