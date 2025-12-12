Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Polizei durchsucht Wohnung wegen Verdachts auf illegalen Drogenhandel

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim führen derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus Hildesheim. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge steht dieser im Verdacht, Handel mit Drogen in nicht geringer Menge zu treiben. In diesem Zusammenhang wurde am Freitagabend (12.12.2025) die Wohnung des Tatverdächtigen in der Hildesheimer Oststadt mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln durchsucht. Weitere Informationen werden nach Auswertung der am Freitag durchgeführten Maßnahmen Anfang kommender Woche in einer gemeinsamen Pressemitteilung veröffentlicht. Die Pressehoheit liegt im vorliegenden Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

