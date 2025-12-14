Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 7

Hildesheim (ots)

Harsum (dre) - Am 14.12.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Parkplatz "An der Alpe", in Fahrtrichtung Hannover, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus der Schweiz mit einem Mini Cooper den mittleren von insgesamt 3 Fahrstreifen. Als er im Rückspiegel ein sich näherndes Fahrzeug bemerkte, wechselte er in der Absicht, Platz zu schaffen, nach rechts auf den Hauptfahrstreifen. Dabei übersah er einen dort fahrenden Pkw, Trabant, der von einem 47-jährigen Mann aus Lehrte geführt wurde. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Trabant wurde anschließend gegen die Außenschutzplanke und in der Folge wieder auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 47-jährige Fahrzeugführer sowie seine 41-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Lehrte, wurden bei dem Unfall nach bisherigem Stand der Ermittlungen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sowie an der Außenschutzplanke entstanden teilweise erhebliche Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungsarbeiten sowie der Reinigung der Fahrbahn (ausgelaufener Kraftstoff) durch eine Fachfirma wurde der Verkehr über den linken der drei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu einem geringen Rückstau.

Besonders hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten zweier Ersthelfer, die unmittelbar nach dem Unfallgeschehen anhielten. Sie kümmerten sich umgehend um die verletzten Personen, leisteten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte umsichtig ab. Durch ihr besonnenes und verantwortungsbewusstes Handeln leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Verletzten und zur Sicherheit des nachfolgenden Verkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell