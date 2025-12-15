Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 67-Jähriger verstirbt nach Unfall am Roten Berg

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Bereits am Freitag, 12.12.2025, ist ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Hildesheim nach einem Unfall am Roten Berg bei Diekholzen verstorben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Mann mit einem Hyundai gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 485 Richtung Diekholzen unterwegs, als er Zeugenaussagen zufolge ohne erkennbaren Grund nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend eine Böschung hinunterrollte.

Ersthelfer befreiten den 67-Jährigen daraufhin aus dem Fahrzeug und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, die von einem Arzt fortgesetzt worden sind. Für den Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Ermittler der Polizei gehen von einem Krankheitsfall als Ursache des Unfalls aus. Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.

