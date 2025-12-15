Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte schaffen Gefahrenstelle durch Entfernung eines Kanaldeckels - die Polizei ermittelt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben im Liebesgrund auf einem Weg neben dem Seniorengraben einen Kanaldeckel entfernt und so eine erhebliche Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Zu Schaden gekommen ist nach vorliegenden Erkenntnissen niemand. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht mögliche Zeugen.

Gemeldet wurde die etwa zwei Meter tiefe Gefahrenstelle bei der Polizei am späten Samstagvormittag (13.12.2025). Eine Streifenbesatzung suchte im Anschluss den Nahbereich vergeblich nach dem fehlenden Schachtdeckel ab.

Die Feuerwehr kontaktierte sodann die Stadtentwässerung Hildesheim. Deren Mitarbeiter ersetzten den fehlenden Schachtdeckel anschließend.

Wer eventuell Hinweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Schachtabdeckung geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

