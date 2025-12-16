Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Schubkarren, Leitern und Rollgerüst

Hildesheim (ots)

Zwischen dem 12.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 15.12.2025, 07:00 Uhr, haben Unbekannte den Außenbereich eines Unternehmens in der Bismarckstraße in Hildesheim aufgesucht. Sie verschafften sich Zugang auf das eingezäunte Gelände und entwendeten Schubkarren, Leitern und ein Rollgerüst. Es wird vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren.

Zeugen, die in dem Bereich zwischen der Stephanstraße und der Bahnstrecke verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder etwas zu dem Verbleib der Gegenstände sagen können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell