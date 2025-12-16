PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann stirbt bei Brand einer Gartenlaube in Brüggen

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm) Am Montagnachmittag (15.12.2025) kam im Gronauer Ortsteil Brüggen ein 85-jähriger Mann beim Brand einer Gartenlaube ums Leben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 14:30 Uhr aus und wurde in der Folge von ehrenamtlichen Rettern der Freiwilligen Feuerwehren aus Brüggen, Rheden, Wallenstedt und Gronau gelöscht. Hierbei wurde der Leichnam des Seniors entdeckt. Es soll sich bei ihm um den Besitzer der vollständig abgebrannten Laube handeln.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache sowie zum Tod des Mannes eingeleitet. Diese wurden heute Morgen von Brandermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

