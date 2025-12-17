Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B243 mit einer leicht verletzten Person

Hildesheim (ots)

Hildesheim (leh) - Am 16.12.2025, um 20:16 Uhr, ereignete sich es auf der Bundesstraße 243, Fahrtrichtung stadteinwärts, ca. 300 m vor der Kreuzung Alfelder Straße / Kurt-Schumacher-Straße / Philosophenweg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW Audi auf ein vor ihm befindliches Fahrzeug, PKW VW, auf. Hierdurch geriet die vorausfahrende 50-jährige Fahrzeugführerin ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursachende entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Einsatzkräfte der Polizei im Nahbereich festgestellt werden.

Während der Kontrolle des Verkehrsunfallverursachenden konnten Auffälligkeiten hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Zum Zwecke eines beweissicheren Strafverfahrens wurde dem 41-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Außerdem konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Audi-Fahrer entlassen.

Die Fahrzeugführerin des PKW VW wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Ihr PKW wurde abgeschleppt. An dem PKW des Verursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht weiter fahrbereit. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

Die Polizei hat gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

