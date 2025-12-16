Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

Algermissen (jb) - Eine Zeugin teilte am 16.12.25, gg. 15.47 Uhr über den Notruf der Polizei mit, dass sie in der Heerstraße einem VW hinterherfahre, der starke Schlangenlinien fährt. Bis zum Eintreffen der Streife blieb die Meldende hinter dem Fahrzeug. Dabei meldete sie fortlaufend den Standort des Fahrzeugs. So konnte die Beamten des Polizeikommissariats Sarstedt den Fahrzeugführer im Fasanenweg anhalten und kontrollieren. Beim Ansprechen konnten die Polizeibeamten schon sehen, dass im Schoss des Fahrers aus Algermissen eine fast leere Flasche Wodka lag. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, der 3,08 %o anzeigte, bestätigte den Verdacht, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw hätte stehen lassen müssen. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

