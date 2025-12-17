PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Montag und Dienstag dieser Woche haben Kräfte der Polizei Hildesheim zahlreiche Verkehrsteilnehmer im Rahmen stationärer Kontrollen überprüft. Im Fokus stand dabei die Fahrtüchtigkeit.

Hierzu richteten die Beamten am Montag Kontrollstellen in der Steuerwalder Straße (12:30 Uhr - 14:00 Uhr) und der Mastbergstraße (14:00 Uhr - 15:30 Uhr) ein. Am Dienstag erfolgten die Überprüfungen von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 1 in Höhe der Straße Am Pferdeanger.

Insgesamt wurden 146 Fahrzeuge sowie deren Fahrer unter die Lupe genommen, davon 139 Pkw, sechs E-Scooter und ein Lkw. Gegen vier Verkehrsteilnehmer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie im Verdacht stehen, ihre Fahrzeuge unter Drogeneinfluss geführt zu haben. Darüber hinaus registrierten und ahndeten die Beamten 51 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

