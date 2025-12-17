Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt (kla) Einbruch in Einkaufsmarkt

Hildesheim (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht vom 16./ 17.12.25 in den Netto Markt in Sarstedt, Gutenbergstraße eingestiegen. Die Täter gelangten zunächst aufs Dach, öffneten dies an einer Stelle und kamen so ins Innere. Im Markt wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Personen, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

