Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Unfall am Moritzberg gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einer Unfallflucht, zu der es am Dienstag vergangener Woche (09.12.2025) gegen 15:30 Uhr in der Königstraße gekommen ist. Hierbei wurde der linke Außenspiegel an einem geparkten weißen Skoda beschädigt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll eine etwa 60- bis 70-jährige Autofahrerin mit einem derzeit nicht näher bekannten Pkw in der Königstraße Richtung Bergsteinweg unterwegs gewesen sein. Zwischen dem Königsteich und dem Güldenen Löwen soll es aufgrund eines entgegenkommenden Busses sowie rechtsseitig parkender Fahrzeuge zu einer Engstelle gekommen sein, welche die Autofahrerin im Schritttempo passiert haben soll. Hierbei soll sie mit ihrem Auto gegen den Spiegel des Skoda gestoßen und anschließend weitergefahren sein.

Die Königstraße soll zur Unfallzeit stark frequentiert gewesen sein. Hinter dem Auto der Frau sollen weitere Fahrzeuge gewartet haben, die das Unfallgeschehen eventuell beobachtet haben.

Diese, aber auch die unbekannte Autofahrerin selbst, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell