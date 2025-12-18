PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsmaßnahmen der Polizeiinspektion Hildesheim zum Einbruchschutz - positive Resonanz aus der Bevölkerung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ruk) - Am 18.12.2025 wurden durch die Polizei Hildesheim Maßnahmen zur Sensibilisierung von Anwohnerinnen und Anwohnern zum Schutz vor Einbrüchen im Stadtgebiet Hildesheim durchgeführt. In der dunklen Jahreszeit wird die Begehung von Einbrüchen durch den frühen Sonnenuntergang und die damit einhergehende Dunkelheit begünstigt.

Durch Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim wurden im Stadtgebiet Hildesheim (wie z.B. in Ochtersum) unter anderem Flyer mit Informationen zu wirksamen Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen verteilt. Zudem wurden Anwohnerinnen und Anwohnern im persönlichen Gespräch konkrete Hinweise zur Steigerung der Sicherheit ihrer Häuser und Wohnungen gegeben. Auch durch verhältnismäßig kostengünstige und kleinere Anpassungen wie beispielsweise das Ausleuchten von Zugängen können Täter abgeschreckt werden.

Knapp 47 % aller Einbrüche scheiterten bundesweit im Jahr 2024 bereits im Versuchsstadium. Zu den empfohlenen Maßnahmen zählen beispielsweise:

   - Sorgen Sie für genügend Licht rund um Ihr Haus.
   - Schließen Sie ihre Haustür ab, auch bei kurzer Abwesenheit. 
     Halten Sie auch in Mehrparteienhäusern den Hauseingang 
     geschlossen.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren und 
     denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, z. B. durch 
     dauerhaft geschlossene Rollläden.
   - Verstecken Sie keine Schlüssel außerhalb des Gebäudes.

"Gerade in dieser Jahreszeit ist es wichtig, mit regelmäßigen Aktionen die Sensibilität zum Thema Einbruchschutz bei den Bürgerinnen und Bürgern zu steigern und gezielt Präventionsangebote zu kommunizieren. Auch die Pflege eines guten Nachbarschaftsverhältnisses ist ein wirksamer Schutz vor Einbrüchen. Die Reaktionen aus der Bevölkerung waren durchweg positiv. Wir werden solche Aktionen auch zukünftig durchführen, um durch eine gezielte Präsenzerhöhung solche Taten zu verhindern", sagte der Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, Michael Weiner.

Die örtlichen Polizeidienststellen stehen jederzeit für Hinweise und Beratungen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung.

Zusätzlich dazu bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz an: praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de / https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

