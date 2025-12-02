PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Schornsteinbrand führt zum Auffinden eine Cannabis-Plantage

Northeim (ots)

Dassel OT Mackensen, Halbe, Sonntag, 30.11.2025, 11.10 Uhr

MACKENSEN (Wol)

Durch eine Streife der Polizei Stadtoldendorf wurde während eine Streifenfahrt im Bereich der Ortschaft Mackensen eine Rauchsäule festgestellt. Bei der Überprüfung konnte ein Schornsteinbrand festgestellt werden, welche durch die Feuerwehr Dassel und einen Schornsteinfeger in der Entstehung gelöscht werden konnte. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Gebäudeschaden verhindert werden und es wurden keine Personen verletzt.

Während der Überprüfung einer Reinigungskappe durch den Schornsteinfeger konnte im Beisein der Streifenbesatzung eine Cannabis-Plantage mit ca. 23 Pflanzen und dazugehöriges Equipment festgestellt werden. Zudem wurden zwei in Folie verpackte Langwaffen festgestellt werden, welche aus dem familiären Nachlass stammen sollen. Hierzu steht eine waffenrechtliche Prüfung noch aus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde durch das Amtsgericht Göttingen eine Durchsuchung des Wohnhauses angeordnet, bei der keine weiteren ereignisrelevanten Gegenstände festgestellt werden konnten.

Der 66-jährige Bewohner gab den Anbau von Cannabis zu. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

